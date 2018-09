Rellen hooligans op de Dam

De rust is inmiddels weergekeerd, maar de schade bij enkele cafés aan het plein is aanzienlijk. Twee mensen zijn aangehouden voor verstoring van de openbare orde en openlijke geweldpleging. De politie weet niet van welke club de raddraaiers zijn.

De spanning in de hoofdstad is al heel de dag om te snijden in aanloop naar het Europa League-duel tussen Ajax en het Turkse Fenerbahçe. De politie schroefde haar aanwezigheid in de binnenstad en rondom de ArenA flink op. Eerder op de dag werd het verenigingsgebouw van Fenerbahçe in Amsterdam West beklad.