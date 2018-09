'Overheid beschadigt zaak politiemol'

De 28-jarige politieman M. uit Weert wordt verdacht van het verkopen van politiegegevens aan criminelen. Politiebaas Bouman noemde hem in het openbaar ,,de rotste appel sinds tijden'' binnen de politie. Volgens Kuijpers zei Van der Steur dat M. ,,de zwaarste straf verdient''. Kuijpers staat M. sinds vorige week bij.

De advocaat heeft opheldering bij de betrokken aanklager gevraagd. Kuijpers heeft hem aangegeven dat er vanuit de verdediging niets is gelekt over de zaak van Mark M.

Van de kant van politie en justitie is dat wel op grote schaal gebeurd, concludeert hij. ,,Al dan niet door anoniem opgevoerde bronnen. Die gedeelde informatie is eenzijdig, subjectief en op een aantal punten ook volstrekt onjuist.''

In het antwoord van de officier van justitie staat dat de politie en het Openbaar Ministerie de media geen informatie hebben gegeven die in het belang van het onderzoek geheim moeten blijven. De aanklager ontkent dat er onder regie van politie en justitie is gelekt.

Mark M. heeft in de jaren dat hij zijn gang kon gaan duizenden pagina's vertrouwelijke onderzoeksinformatie gekopieerd uit het politiesysteem. Hij verkocht de informatie via mail en op USB-sticks, aldus de politie.

De politieman werkte in een vertrouwensfunctie terwijl hij nog niet aan de screeningsvereisten voldeed. Hij kwam hierdoor in het bezit van autorisaties die niet tijdig weer werden ingetrokken toen hij van de vertrouwensfunctie werd gehaald. Daarmee kon hij in een later stadium op grote schaal politie-informatie blijven inzien.

De ontmaskering van M. heeft tot grote maatschappelijke en politieke commotie geleid. Dat er bij de screeningsprocedure van hem grote fouten zijn gemaakt, is inmiddels door politie en justitie erkend.