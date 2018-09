Hans Laroes weg bij Raad voor Journalistiek

Laroes had eerder dit jaar in de hoedanigheid van journalist een stuk in de Volkskrant gepubliceerd over de staat van de regiojournalistiek. Daarin werd het AD bekritiseerd. De krant herkende zich niet in het artikel, en het lukte niet om tot verzoening te komen. ,,De kwestie sleept al een tijdje'', zegt Folkert Jensma, voorzitter van het stichtingsbestuur. ,,Laroes wilde echter niet langer een hinderpaal zijn tussen het veld en de Raad voor de Journalistiek.''

Laroes zegt dat er een patstelling was bereikt. ,,Het AD was niet gelukkig met mijn opereren als voorzitter en wilde niet langer met de Raad samenwerken. De krant wil geen voorzitter die zich uit over journalistieke ontwikkelingen, dat ik persoonlijk een beetje een achterhaald standpunt vind.''

Het AD meent dat het boegbeeld van een objectief orgaan zich niet al te specifiek over media moet uitlaten. ,,Wij verschillen van mening over een invulling van de functie'', verklaart Paul van den Bosch namens de hoofdredactie. ,,Wij willen een totaal onafhankelijke voorzitter, zodat klagers zeker weten dat er geen ruis op de lijn is.''

Laroes werd in maart 2013 voorzitter van de onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media. De Raad gaat op korte termijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. ,,Een toonaangevende journalist die als boegbeeld het debat over de beroepsethiek voor journalisten een impuls kan geven.''