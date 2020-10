’VS blokkeren aanstelling Afrikaanse leider WTO’

Dat melden The Guardian en BBC. Okonjo-Iweala zou de eerste vrouw én de eerste Afrikaan zijn die de handelsorganisatie zou aanvoeren. De Zuid-Koreaanse kandidaat Yoo Myung-hee heeft veel minder steun.

Onder meer de EU, Afrika, maar ook China en Japan stonden unaniem achter Okonjo-Iweala en de nieuwe leider wordt traditioneel unaniem gekozen. Alleen Amerika stribbelt tegen. Washington ligt al langer overhoop met de WTO, vindt dat China niet meer als ’developing country’ mag worden aangewezen en blokkeerde eerder al de benoeming van rechters.

Als de landen er niet uitkomen, wordt er alsnog gestemd. Dan zal Okonjo-Iweala vermoedelijk alsnog als winnaar uit de bus komen. Maar achter de schermen acht men het onmogelijk dat zonder Amerika overeenstemming wordt bereikt. De vraag is of nu aan de stoelpoten van de organisatie in zijn algemeenheid wordt gezaagd.