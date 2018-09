'Voor 2 euro een gezonde maaltijd'

De Gezondheidsraad kwam woensdag met de nieuwe richtlijnen over gezonde voeding. Daarin staat dat mensen meer groente, fruit, volkorenbrood, peulvruchten, noten en vis zouden moeten eten. En juist minder vlees. Frisdrank kan beter worden vervangen door water, thee of gefilterde koffie.

Bonensoep

Het Nibud kan nog niet zeggen wat het advies precies zal betekenen voor het gemiddelde huishouden, waar mensen kunnen besparen en waar ze misschien meer geld aan kwijt zouden zijn.

Het Nibud en het Voedingscentrum hebben vorig jaar samen een boek geschreven, Lekker voor weinig. Daarin staan allemaal gezonde recepten die ongeveer 2 euro per persoon kosten.

Bonensoep met koriander, bijvoorbeeld. "Duurt ongeveer een half uurtje om te maken. Het kost 1,10 per persoon. Veel minder dan een Big Mac, maar veel voedzamer en je wordt er veel voller van", aldus het Voedingscentrum. "Of een makreelburger van 2,70 euro, inclusief wortelsalade en geroosterd volkorenbrood, duurt ook een half uur. Je zou een keer in de week vis moeten eten."