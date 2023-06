Franse media: man met mes valt kinderen aan op speelplaats Annecy, 8 slachtoffers

De dader die een tulband zou hebben gedragen, zou door agenten zijn verwond en overmeesterd.

Tekst gaat verder onder de kaart.

Ⓒ Google Streetview

Onduidelijkheid

Er heerst nog veel onduidelijkheid over de aanval. Over het aantal slachtoffers gaan bijvoorbeeld verschillende berichten rond. Waar de Franse krant Le Dauphiné Libéré het heeft over acht gewonde kinderen, zijn er volgens bronnen dichtbij het AFP 7 gewonden zijn, waaronder 6 kinderen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Steun

„Afschuwelijke mesaanval op kinderen in een speeltuin in Annecy. We weten nog heel weinig, maar al mijn steun gaat uit naar de slachtoffers, familieleden en hulpverleners”, reageert de regionale bestuurder Antoine Armand op Twitter.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ook de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin reageerde via sociale media. „Meerdere mensen, waaronder kinderen, raakten gewond bij de mesaanval in Annecy. Dankzij het zeer snelle optreden van de politie kon de dader worden aangehouden.”