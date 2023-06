Man met mes valt jonge kinderen aan in speeltuin in Franse Annecy

Volgens de Franse krant Le Dauphiné vond de aanval donderdagochtend rond 9.45 uur plaats in een kleine speeltuin, nabij de Pont des Amours in Annecy (departement Haute-Savoie). Daarbij vielen minstens zeven gewonden, onder wie zes jonge kinderen, aldus lokale media. Meerdere kinderen zouden in levensgevaar zijn.

De dader droeg volgens getuigen een tulband en zou volgens lokale media een Syrische asielzoeker (geboren in 1991) zijn. Hij zou ook gewond geraakt zijn, maar kon worden overmeesterd en werd al opgepakt, zo bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter.

Ⓒ Google Streetview

De hulpdiensten, de politie en het leger kwamen ter plaatse om de kinderen te verzorgen en de omgeving te beveiligen. Premier Elisabeth Borne is ondertussen onderweg naar Annecy, meldt persagentschap AFP.

Steun

„Afschuwelijke mesaanval op kinderen in een speeltuin in Annecy. We weten nog heel weinig, maar al mijn steun gaat uit naar de slachtoffers, familieleden en hulpverleners”, reageert de regionale bestuurder Antoine Armand op Twitter.

Franse media melden dat de slachtoffers rond de drie jaar oud zijn. In het park aan het Meer van Annecy waren meerdere klassen met schoolkinderen aanwezig.

Macron geschokt

De Franse president Emmanuel Macron heeft geschokt gereageerd op „de volstrekt laffe aanval” op kinderen op een kinderspeelplaats in Annecy. Hij zei dat de natie in shock verkeert.