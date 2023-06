Ook Nederlands kind gewond geraakt bij steekpartij in speeltuin Annecy

Bij de aanval zijn zes mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn jonge kinderen: een van 22 maanden, twee van twee jaar en een kind van drie. Ze zijn er slecht aan toe. Naast het Nederlandse kind gaat het ook om een kind uit het Verenigd Koninkrijk en twee Franse kinderen. De twee andere gewonden zijn volwassenen.

De dader viel in een park in het centrum van de stad Annecy de kinderen aan met een mes. Hij zou daarbij „in de naam van Jezus Christus” hebben geroepen. Dat gebeurde aan een meer dat populair is onder toeristen. Er waren op dat moment meerdere klassen met schoolkinderen bij het meer.

De hoofdverdachte is een 31-jarige Syriër die in Zweden een vluchtelingenstatus kreeg, zegt de Franse premier Élisabeth Borne. Volgens de ex-vrouw van de verdachte vertrok hij acht maanden geleden naar Frankrijk omdat hij de Zweedse nationaliteit niet kreeg. Franse autoriteiten zeggen dat de verdachte eind 2022 in Frankrijk asiel heeft aangevraagd.

Een man met een mes heeft donderdag meerdere jonge kinderen en volwassenen aangevallen in een speeltuin in het Franse Annecy. Zes mensen raakten gewond, waarvan drie in kritieke toestand verkeren. De dader werd later overmeesterd. Hoewel we de naarste beelden hebben weggelaten, kan deze video als schokkend worden ervaren. Tekst gaat verder onder de video.

Hij zou ook gewond geraakt zijn, maar kon worden overmeesterd en is opgepakt, zo bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter.

Steun

„Afschuwelijke mesaanval op kinderen in een speeltuin in Annecy. We weten nog heel weinig, maar al mijn steun gaat uit naar de slachtoffers, familieleden en hulpverleners”, reageert de regionale bestuurder Antoine Armand op Twitter.

Macron geschokt

De Franse president Emmanuel Macron heeft geschokt gereageerd op „de volstrekt laffe aanval” op kinderen op een kinderspeelplaats in Annecy. Hij zei dat de natie in shock verkeert.