Zoon belast vader in Tjeukemeermoordzaak

Semih K. werd vorige week beschoten in Amsterdam, maar overleefde de aanslag. K. legde deze verklaring in juni van dit jaar af bij de rechtbank. De onthulling was reden voor het Openbaar Ministerie om de strafzaak uit te stellen. Het OM eiste woensdag een gevangenisstraf van acht jaar tegen K.

De zaak draait om de 35-jarige Omar Kourrich, wiens verbrande lichaam werd gevonden bij het Friese Tjeukemeer op 20 juni 2013. Hij werd naar alle waarschijnlijkheid vermoord in een winkel in Amsterdam, mogelijk naar aanleiding van een conflict over drugs.

K. zegt in de verklaring dat zijn vader en de Roemeense verdachte achter in de winkel, in een besloten ruimte, bezig waren Kourrich te mishandelen. Hij hoorde eerst "gestommel" en zag vervolgens door een deur dat iemand het slachtoffer een schop gaf.

De officier van justitie besloot naar aanleiding van de verklaring om geen aanvullend onderzoek te doen in de moordzaak. De verklaring "strookt" niet met ander bewijs dat zich in het dossier bevindt, aldus de officier. Het OM ziet dan ook geen reden om de eis tegen de Roemeense verdachte aan te passen. Tegen Marian H. werd eerder zes jaar gevangenisstraf geëist.

De vader van Semih K. overleed vorig jaar tijdens zijn voorarrest in zijn cel. Hij stierf een natuurlijke dood. Hendrik van der H., die zou hebben geholpen om het lichaam van Kourrich te laten verdwijnen, is de enige verdachte die zich later deze maand nog bij de rechtbank moet melden. Zijn zaak stond woensdag op de agenda, maar door een fout van het OM was hij niet op de hoogte van de zitting. De rechtbank hoopt in alle zaken op 10 december uitspraak te doen.