Italianen pakken massaal hun koffers

Premier Giuseppe Conte noemde het tijdens zijn nachtelijke persconferentie onacceptabel dat de noodmaatregelen vroegtijdig op straat lagen. Op dat moment hadden veel Italianen in de zogenaamde ’rode zone’, waarvoor de maatregelen gelden, al hun koffers gepakt en waren ze in hun auto gestapt om de regio te verlaten. Dat blijkt uit foto’s, filmpjes en berichten op sociale media.

Ook op het centrale treinstation van Milaan was het ’s avonds laat dringen voor de laatste trein de stad uit. En dat terwijl mensenmassa’s juist vermeden moeten worden. De uittocht vergroot het gevaar dat het virus zich verder over het land verspreidt, iets wat de regering nu juist wil voorkomen. Reizen van en naar andere regio’s en landen is nog wel toegestaan, maar alleen onder enorm strenge voorwaarden, bijvoorbeeld als iemand moet verhuizen. Ook wie door de maatregelen van zijn familie gescheiden dreigt te raken, mag volgens Conte het gebied nog in- en uitreizen.

Huwelijken en begrafenissen verboden

In de rode zone is het openbare leven grotendeels tot stilstand gekomen. Scholen en universiteiten zijn gesloten. Datzelfde geldt voor zwembaden, culturele centra, skipistes, bioscopen, theaters, disco’s en gokhallen. Huwelijken en begrafenissen zijn verboden. Amateursportwedstrijden zijn afgelast. Professionele sportwedstrijden kunnen doorgaan, maar zonder publiek en onder controle van de medische staf.

Cafés en restaurants zijn wel open- zij het tot 18.00 uur en op voorwaarde dat de klanten op een meter afstand van elkaar blijven. Als een eigenaar deze regel niet doorvoert kan zijn horecavergunning worden ingetrokken. Wie 37,5 graden koorts heeft of meer, een zwakke gezondheid heeft of ouder is dan 65 jaar wordt zeer ernstig aanbevolen om thuis te blijven.

„We winnen deze oorlog als onze burgers zich verantwoordelijk gedragen, door tijdelijk hun levensgewoonten te veranderen”, aldus het hoofd van de Burgerbescherming Angelo Borrelli. Hij waarschuwde nog maar eens dat er sancties volgen voor wie zich niet aan de nieuwe regels houdt.