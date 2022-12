Meer aanhoudingen in corruptieschandaal Europees Parlement

Zij zouden een actieve rol hebben gespeeld bij illegale zaken van hun man en vader, die veel geld en geschenken zou toegespeeld hebben gekregen. Ze zouden ook zelf hebben deelgenomen "aan het transport van geschenken" voor Panzeri. Er zou met smeergeld ook een villa in Cervinia, in de Italiaanse Alpen vlakbij de Zwitserse grens, worden gebouwd.

Bekijk ook: Aangehouden vicevoorzitter Europees Parlement geschorst

Daarnaast zou er een familiefeest van rond de 100.000 euro mee zijn gefinancierd. Het echtpaar Panzeri zou verder transacties hebben geprobeerd te verdoezelen met gebruikmaking van een creditcard van een fictieve figuur die De Reus werd genoemd. De twee hebben alle beschuldigingen tegengesproken en zijn door een onderzoeksrechter in Brescia onder huisarrest geplaatst.

Volgens de onderzoekers gaf een Golfstaat veel geld en geschenken aan mensen in of rond het EP om invloed te verwerven. De meest in het oog springende verdachte is de net afgezette vicevoorzitter van het EP, Eva Kaila. Zij is in Brussel aangehouden. Met de Golfstaat wordt volgens Belgische en Italiaanse media Qatar bedoeld, waar nu het WK-voetbal wordt gespeeld. Maar in de stukken die tot de aanhouding van de Panzeri's in Italië hebben geleid, wordt ook van Marokko als begunstiger gesproken.