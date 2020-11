’Treinterreur door asielzoekers op de Vechtdallijn’

Treinstewards zeggen tegen De Stentor dat de relschopers zogeheten ’veiligelanders’ uit asielzoekerscentrum Ter Apel zijn. Dat zijn asielzoekers uit landen die sowieso geen asiel krijgen zoals Marokko, Tunesië, Albanië en Moldavië.

„Ze reizen zwart, dragen geen mondkapje of weigeren een ID-bewijs te tonen. En als het treinpersoneel er iets van zegt worden ze geïntimideerd, bespuugd, uitgescholden. Soms leidt het zelfs tot fysiek geweld, duw- en trekwerk. De provinciale politiek en vakbonden eisen actie” , aldus de krant.

Volgens een woordvoerder van Arriva is het aantal incidenten op de Vechtdallijn ‘enorm’ toegenomen. Daarom wordt nu vaker al op het perron gecontroleerd en in de treinstellen werken de stewards liefst in koppels. Ook dragen ze sinds kort bodycams.

Vakbonden VVMC en FNV Spoor hebben al alarm geslagen. Vakbondsbestuurder Wim Eilert van VVMC zegt dat de situatie ondanks de maatregelen nog niet echt is verbeterd.

Joeri Pool van de PVV in de provincie Overijssel vindt dat Arriva veel harder op moet treden tegen de overlastgevers. De fractie pleit voor extra controles en wil boa’s in de trein ook uitrusten met een wapenstok om lastpakken de trein uit te knuppelen. Het is dweilen met de kraan open. Vrouwelijke conducteurs durven niet meer alleen de trein in.”