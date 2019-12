Jihad-bruid gelabeld als slachtoffer: waarom toch?

Teruggekeerde IS-bruid Laura werd in het televisieprogramma Mensen met M met fluwelen handschoenen aangepakt. Ⓒ FOTO KURDISTAN24

Amsterdam - Nederlandse Syrië-gangers zoals radicale IS-moeders die in kampen gevangen zitten of teruggekeerde IS’ers, worden neergezet als slachtoffer. Terwijl ze onderdeel waren van de meest meedogenloze terreurorganisatie uit de recente geschiedenis. Na een mild portret over voormalig IS-bruid Laura H. bij interviewprogramma Mensen met M laaide de discussie afgelopen dagen hoog op. Niet gek ook, juist vrijdag maakte IS de moord op elf christenen bekend.