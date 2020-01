Duizenden kilo’s wortels gedropt om hongerige kangoeroes in Australië te redden

In totaal is meer dan 2200 kilo groente gedropt. „De kangoeroes weten de branden vaak zelf wel te onvluchten, maar hebben dan moeite met het vinden van voedel omdat het vuur alles verwoest heeft. De aanhoudende droogte had al voor veel stress bij deze dieren gezorgd en dat maakt overleven zonder hulp lastig”, aldus minister Matt Kean.

Naar schatting zouden inmiddels al 1,25 miljard dieren zijn omgekomen door de aanhoudende branden.

