’Niemand mag met Jayden spelen’

Jayden is uitgekozen om het gezicht te zijn van de Week van het Gehandicapte Kind. Ⓒ Bertil van Beek

Amsterdam - Van de circa 100.000 gehandicapte kinderen in ons land heeft 85% in hun omgeving geen vriendjes. Uit vergelijkend onderzoek van de stichting het Gehandicapte Kind naar de sociale positie van gehandicapte kinderen in ons land tussen 1950 en 2020, blijkt dat die behoorlijk verslechterd is. „Kom hier, niet met dat jongetje spelen, wordt er dan gezegd. Keihard.”