Bahrein rolt terroristengroep op

Het staatspersbureau van de Golfstaat zei dat de overheid plannen van de groep in handen had gekregen waaruit bleek dat de terroristen "binnen enkele dagen" een aanslag wilden plegen. De politie heeft bij invallen in verscheidene schuilplekken explosieven en wapens in beslag genomen.

Vorige maand riep Bahrein zijn ambassadeur uit Iran terug nadat veiligheidstroepen een grote fabriek voor de productie van bommen hadden gevonden. Ook toen zeiden de autoriteiten dat de aangehouden verdachten banden met Iran hadden.

Het soennitische Bahrein en het sjiitische Iran leven al geruime tijd in onmin met elkaar.