Koning niet naar Duitsland door aangescherpte reisregels

De Duitse federale Robert Koch Institut (RKI), de evenknie van het Nederlandse RIVM, heeft de provincies Zuid- en Noord-Holland eerder deze maand vanwege het toegenomen aantal nieuwe coronabesmettingen tot risicogebied verklaard.

Koning Willem-Alexander was van plan op 29 september voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis officieel naar het buitenland te gaan. Samen met Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier zou hij in Münster, net over de grens in Noordrijn-Westfalen, het Duits-Nederlandse legerkorps bezoeken. Dat vierde op 30 augustus zijn zilveren jubileum