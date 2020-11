Aangifte De Mol om afdreiging

Het gaat hierbij om Shima Kaes, die zes jaar geleden een liefdesrelatie had met De Mol. In een binnenkort te verschijnen niet geautoriseerde biografie over het leven van de familie De Mol zouden intieme details over de relatie met Johnny zijn beschreven.

Namens Kaes hebben twee juridische adviseurs Johnny de Mol, zijn vader John en moeder Willeke Alberti vorige maand via een deurwaarder laten weten dat zij een ’schikking’ voorstellen over ’aantoonbaar bewijsmateriaal’ over gedragingen van Johnny de Mol. Ze wekken volgens de familie De Mol in de brief de indruk dat Johnny in de publiciteit wordt beschadigd als de familie niet betaalt.

De familie De Mol voelt zich door de brief bedreigd en heeft advocaat mr. Peter Plasman maandag officieel aangifte laten doen bij het OM. „Dit is een doorzichtige en ranzige poging de familie De Mol geld af te troggelen”, aldus Plasman desgevraagd tegenover De Telegraaf.