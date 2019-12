Poging om drugs met een drone de gevangenis in te krijgen

Volgens het gevangenispersoneel probeerden de drie verdachten vanaf de Eikenlaan een pakketje over de muur van de gevangenis te vliegen. Dat deden ze vanuit een geparkeerde auto, die de politie even later verlaten aantrof. Daarin lag een controller en een nog ongebruikte drone. Op de binnenplaats van de penitentiaire inrichting lag een drone met daaraan een pakketje drugs bevestigd. Een tweede pakketje lag in de omheining van de gevangenis.

De Rotterdammer is in de omgeving aangehouden. De twee anderen zijn nog voortvluchtig. De politie zoekt uit voor wie de drugs bedoeld waren.