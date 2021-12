LIVE | Pfizer/BioNTech: drie prikken bieden bescherming tegen omicron

Binnenland

Gezondheidsraad komt met nieuw advies over boosterprikken

De Gezondheidsraad brengt donderdag een nieuw advies over boosterprikken tegen het coronavirus naar buiten. Dat advies gaat over een volgende stap in het vaccinatieprogramma, dat is bedoeld om de afweer van gezonde mensen tegen het virus een oppepper te geven.