OM eist in hoger beroep 12 jaar cel tegen oud-profvoetballer

Op 4 augustus 2017 krijgen de broers uit Winterswijk ruzie met twee broers in een café in Reutum. Na de ruzie in het café pakken de twee verdachten volgens de advocaat-generaal van het OM twee messen uit de keuken van het café, daar steken ze de andere twee mannen mee neer. Een 22-jarige man komt om het leven en zijn drie jaar oudere broer raakt zwaargewond.

Op de messen is dna aangetroffen van de twee verdachten en er zit bloed op van de slachtoffers. Ook is er bloed van het overleden slachtoffer op de kleding van de 38-jarige verdachte aangetroffen. Getuigen zouden ook hebben verklaard dat ze zagen dat de mannen de messen pakten en dat ze „allebei wild waren.”

De broers zouden „nauw en bewust” hebben samengewerkt in het verwonden van de slachtoffers, stelt het OM. De verdachten ontkennen alles en legden pas kort voor het hoger beroep een verklaring af. Daarin stelde de 38-jarige verdachte dat het slachtoffer juist het mes bij zich had. „Dat is voor de nabestaanden heel wrang om te moeten horen”, aldus de advocaat-generaal.