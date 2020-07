Komeet Neowise boven Nederland naar hoogtepunt

In de nacht van vrijdag op zaterdag is Neowise het helderst en precies dan lijken er brede opklaringen boven Nederland te ontstaan, meldt Weeronline. „Soms belemmeren wolkenvelden het zicht, maar omdat Neowise urenlang aan onze sterrenhemel staat, is er altijd wel een moment waarop de komeet zich toont”, aldus meteoroloog Jaco van Wezel.

Simpele verrekijker

De komeet is de hele nacht zichtbaar, maar het beste moment om hem te spotten is om 1.30 uur. „Je moet dan naar het noorden tot noordwesten kijken. Hij is zichtbaar met het blote oog, maar het is een beetje zoeken, omdat de komeet niet zo helder is als de sterren. Met een simpele verrekijker, telescoop of een goede camera is de komeet sowieso perfect te zien.”

Ook na komend weekend is de komeet elke avond en nacht te zien. Wel wordt de komeet steeds zwakker en dus minder goed zichtbaar.

Brok ijs en steen

De grote brok ijs en steen passeert de aarde op een afstand van zo’n 100 miljoen kilometer. De komeet, genoemd naar de satelliet die hem in maart ontdekte, is ondanks die immense afstand voor ons zichtbaar vanwege de enorme staart aan stof en ijs die erachter hangt.

Neowise, officiële naam C/2020 F3, is geen eenmalig bezoeker aan ons zonnestelsel. De komeet beschrijft echter een baan die hem slechts eens in de ruim 7300 jaar in de buurt van de aarde brengt. Hij is de zon gepasseerd en inmiddels weer op weg naar de buitenste rand van ons zonnestelsel. Na deze maand verdwijnt hij weer uit zicht, voor de komende 73 eeuwen.