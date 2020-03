6 jaar cel voor gevallen waterpolocoach Koen P.

Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel geëist tegen de gevallen topcoach, die terecht stond voor vier gevallen van verkrachting en drie gevallen van ontucht. In 2018 deden in totaal zes waterpolospeelsters aangifte tegen de coach, die dreigde dat hij hun loopbaan kon maken of breken als ze hun mond open zouden trekken. Toen één van de vrouwen, een meisje van 16, aangifte deed, volgden er meer.

P. was jarenlang de hoofdcoach van het damesteam van de waterpolotak van het Leidse ZVL, diende als assistent-coach bij Jong Oranje en zwaaide de scepter bij een regionaal trainingscentrum. Ook begeleidde hij leerlingen op het op sport gerichte Leonardo College.

Relatie

De 34-jarige coach ontkende tijdens de zittingen in alle toonaarden dat hij zich ooit schuldig heeft gemaakt aan verkrachting. Ja, hij had een relatie gehad met een meisje van 16 en had ontuchtige handelingen gepleegd met een meisje van 15. Maar tot seks met andere vrouwen die aan zijn trainershand waren toevertrouwd was het nooit gekomen, verweerde hij zich.

De rechter veegde daarmee de vloer aan. Volgens de rechter was sprake van een patroon, waarbij P. zich keer op keer op slinkse wijze vergreep aan zijn pupillen.