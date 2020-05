’Hogere belasting op vermogen en gebruik’

Dat schrijven ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport aan de Tweede Kamer. De afgelopen tijd hebben zij gewerkt aan een groot pakket maatregelen waarmee het belastingstelsel aangepakt kan worden. Ze zijn tijdens hun onderzoek op een zevental knelpunten gestuit. Zo is Jan Modaal de afgelopen vijftien jaar steeds meer taks over zijn loon gaan betalen, wordt vermogen ongelijk belast en blijkt het steeds moeilijker te zijn om winst te belasten.

Ook is het belastingstelsel steeds minder effectief geworden. Zo zijn er van de 104 regelingen die de fiscus de afgelopen jaren heeft doorgevoerd, maar acht positief geëvalueerd. En het blijkt bijna niet meer mogelijk te zijn om lage inkomens nog te bereiken met fiscale ingrepen.

Vleestaks

Uiteindelijk heeft het onderzoek van de ambtenaren een pakket van maar liefst 169 mogelijke bouwstenen opgeleverd. Ze lopen uiteen van het invoeren van een vlees- of suikertaks tot een verlaging van de btw op groente en fruit. Vanuit al die opties kunnen politieke partijen putten om richting de verkiezingen volgend jaar plannen te maken om het steeds harder piepende en krakende belastingstelsel te renoveren. Het huidige kabinet zal die handschoen niet meer, of hooguit mondjesmaat, oppakken.

De ruimte zit hem vooral in de belasting op vermogen, stellen de ambtenaren. Ten opzichte van andere landen betalen we daar in Nederland weinig taks over. Ook worden verschillende vormen van vermogen minder belast dan andere, bijvoorbeeld in het geval van het eigen huis. De ambtenaren noemen het bijvoorbeeld ’wenselijk’ om de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen.

Postbusontwijking

Pijn is er daarnaast bij de effectiviteit van de winstbelasting in Nederland. Bedrijven kunnen steeds makkelijker hun winst naar andere landen verschuiven waar ze minder belasting betalen. Volgens de ambtenaren is het daarom noodzakelijk om internationaal samen te werken op het gebied van de winstbelasting.