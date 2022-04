Rotterdam heeft wereldprimeur met kolkenzuiger op waterstof

De stad heeft de afgelopen tijd proefgedraaid en de kinderziektes eruit gehaald. Inmiddels is het voertuig in gebruik. Omdat de werking van de kolkenzuiger veel energie vergt, is het niet mogelijk om dat in de vorm van een elektrisch voertuig te doen omdat er geen accu's zijn die zoveel stroom tegelijk kunnen leveren.

In 2020 had de stad naar eigen zeggen ook de eerste volledig elektrische vuilniswagen ter wereld. Deze wordt ingezet om de ondergrondse vuilcontainers te legen. De gemeente heeft ook al personenauto's die rijden op waterstof.

De Rotterdamse waterstofvoertuigen moeten nu nog tanken in het nabijgelegen Rhoon. In de nabije toekomst komen er meerdere waterstofstations in de stad.