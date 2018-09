Turkse politie pakt medestanders Gülen op

Het Openbaar Ministerie deelde mee dat in de stad Izmir 57 leden van de "terreurgroep" van Gülen waren aangehouden. De formele beschuldiging slaat terug op een poging tot zuivering van het leger tijdens een zogenaamd spionageproces in 2012. Erdogan kon ooit rekenen op de steun van moslimgeestelijke Gülen, maar later kwam het tot een breuk. Laatstgenoemde woont al sinds 1999 in ballingschap in de Verenigde Staten. Officieel is Gülen verdachte nummer één in de zaak van de zuivering.

De arrestaties volgen twee dagen nadat Tayyip Erdogan met zijn AKP de parlementsverkiezingen won.