Straf ’drugsrunner’ Roelf B. valt in hoger beroep lager uit

De straf mogen zij in Nederland uitzitten, bevestigde de advocaat van B., Gergő Simon. „Het huisarrest is opgeheven en ze kunnen met hun familie vrij naar Nederland reizen.”

Simon noemde de straf lager dan hij had durven hopen. „Ze hadden wel twintig jaar of levenslang kunnen krijgen. Gelukkig hielden de drie rechters rekening met verzachtende omstandigheden.” Hij verwacht dat met aftrek van voorarrest B. en N. al volgend jaar uiteindelijk vrij zullen komen.

De uitspraak van het hof kwam nadat B. nogmaals spijt betuigde en sprak over „een stomme fout” die hij beloofde nooit meer te herhalen. Daarnaast was er ook bezorgdheid over zijn gezondheid zoals hartklachten en een hoge bloeddruk.

De twee werden in de zomer van 2019 opgepakt op het muziekfestival Sziget in Boedapest met een grote hoeveelheid drugs. De in beslag genomen partij had een geschatte straatwaarde van 300.000 euro. De drugsvangst in Sziget bestond uit marihuana en xtc-pillen en was de grootste in de geschiedenis van het meerdaagse festival.