Minder demonstranten Black Lives Matter dan verwacht op Malieveld

De organisatoren van het protest tegen politiegeweld waren uitgegaan van ongeveer 2000 BLM-demonstranten. Op 2 juni trok de eerste bijeenkomst van Black Lives Matter nog 1500 mensen.

De demonstranten droegen mondkapjes en hielden volgens afspraak de vereiste 1,5 meter afstand. De betogers willen onder meer dat agenten zich altijd voor de rechter moeten verantwoorden wanneer iemand overlijdt bij een incident met de politie. Ook zijn ze tegen een wetsvoorstel van het kabinet over politiegeweld. Agenten worden daarin minder hard bestraft als ze geweld gebruiken tijdens het uitvoeren van hun werk. De Tweede Kamer stemde in oktober in met het wetsvoorstel, dat nu bij de Eerste Kamer ligt.

Elders in Den Haag hielden circa dertig aanhangers van de extreemrechtse groepering Voorpost een tegendemonstratie. Zij droegen een spandoek met de tekst ’Trots op onze helden’ met zich mee.

In Heerlen vormden zo’n zestig mensen een lint rond het plaatselijke Theater in het kader van Black Lives Matter. Opvallend was dat er veel oudere witte mensen aan de manifestatie meededen. Zij droegen borden als ’Niemand is hetzelfde, iedereen is gelijk’, en ’Etnisch profileren is racistisch’. Veel deelnemers droegen mondkapjes en stonden op gepaste afstand van elkaar.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden in Heerlen vernielingen aangericht op een muurschildering bij stadion De Kissel waarop de tekst Black Lives Matter stond tegen een kleurrijke achtergrond. De vandalen hadden ervan gemaakt „All Lives Matter” en er met spuitbussen „Fuck Antifa” en ”045=AntiAntifa” op geklad. De mural was pas afgelopen dinsdag onthuld en was gemaakt door een groep kunstenaars die daarmee hun solidariteit uitdrukten met de antiracismebeweging.