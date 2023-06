Taliban hebben zo hard geld nodig dat ze tickets verkopen voor monumenten die ze zelf vernietigd hebben

In maart 2001 zetten de Taliban hun zware geschut in. Antitankmijnen, luchtafweergeschut, artillerie en strategisch geplaatste explosieven. In hun poging om alle niet-islamitische kunst in het land te vernietigen moesten ook de Boeddha’s van Bamyan eraan geloven.

Het ging om kolossale beelden van 38 en 55 meter hoog die in de zesde eeuw vermoedelijk door de Kushana en de Huna, twee Indo-Europese volkeren, uit een rots in de Centraal-Afghaanse provincie Bamyan werden uitgehouwen. Voor de taliban aan de macht kwamen, vormden de twee Boeddha’s samen een van de populairste toeristische trekpleisters in het land. De vernietiging leidde destijds dan ook tot heel wat internationale verontwaardiging.

Later in 2001 werden de Taliban door de Amerikanen afgezet, maar twintig jaar later trokken de Amerikaanse troepen zich terug en konden de moslimfundamentalisten de controle over het land heroveren.

Beelden uit 1997. Ⓒ AP

200.000 bezoekers

Sindsdien zijn hun financiën zwaar gekelderd - een VN-functionaris omschreef het eerder zelfs als „een economische krimp die we nooit eerder hebben gezien” - en zijn ze wanhopig op zoek naar inkomsten. Vandaar de beslissing om een bezoek aan de restanten betalend te maken. Afghanen moeten voortaan omgerekend zo’n halve euro toegangsgeld betalen, buitenlanders moeten iets meer dan 3 euro ophoesten.

Hoewel er bijna niets meer van overblijft, blijven de Boeddhabeelden - beter: de gaten in de rots waar ooit beelden stonden - toch nog toeristen lokken. In 2022 zouden volgens een lokale functionaris ruim 200.000 mensen (voornamelijk Afghanen zelf) er een bezoekje aan hebben gebracht.