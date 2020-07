Kleinzoon hoort vonnis hof over moord op opa

Binnen de familie was een ruzie gaande over geld. Het slachtoffer was een succesvolle ondernemer die zijn bedrijf in 2017 had verkocht. De jongen was zeventien toen hij de moord in 2018 zou hebben gepleegd.

De verdachte is volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank in Almelo vond dat het jeugdstrafrecht van toepassing was en legde de maximale straf op die een minderjarige kan krijgen.

Het Openbaar Ministerie drong ook in hoger beroep aan op berechting als volwassene en heeft zeven jaar cel en tbs geëist.