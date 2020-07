Opnieuw jeugdstraf voor kleinzoon die opa vermoordde

De jongen, die heeft bekend, was destijds 17 jaar oud. Twee jaar is de maximale duur van jeugddetentie voor die leeftijd. Het Openbaar Ministerie was in hoger beroep gegaan omdat de jongen volgens de aanklager als een volwassene berecht had moeten worden. Gezien onder meer de ernst van het delict en de volwassen indruk die de jongen na zijn aanhouding had gemaakt, vond het OM deze uitzondering op zijn plaats. De advocaat-generaal eiste in hoger beroep opnieuw zeven jaar cel en tbs met dwang.

Net als de rechtbank in 2019 oordeelt het hof dat er sprake is van moord. Bij volwassenen leidt dat tot een jarenlange, mogelijk levenslange, celstraf. Volgens deskundigen is de jongen verminderd toerekeningsvatbaar en kampt hij met chronische stoornissen. Om hem pas te behandelen na een lange volwassenenstraf is in de ogen van het hof onwenselijk.

Het 71-jarige slachtoffer uit Wierden, een succesvolle zakenman, werd op de avond van 8 november 2018 in zijn woning in Wierden (Overijssel) doodgestoken. De jongen dacht een schuld van een half miljoen euro van zijn ouders bij de opa op te kunnen lossen. Hij zag zichzelf als de „redder”, aldus het hof.

De nu 19-jarige jongen heeft bij de politie uitgebreid verklaard. Hij was voor zijn daad tweemaal langs het huis van zijn alleenstaande opa gereden op zijn brommer. Daarna dacht hij zittend in het gras nog een half uur na. Hij had wasbenzine en terpentine gekocht om zijn kleding mee te verbranden. De gebruikte latexhandschoenen en een vleesmes had hij met zijn moeder aangeschaft. Zijn moeder had het mes voor zichzelf gekocht, aldus de jongen. Hij had het stiekem meegenomen naar zijn opa.

Meteen nadat zijn opa de deur had open gedaan, sloeg de jongen op een „barbaarse manier” toe, vindt het hof. Volgens zijn advocaat was er sprake van een opwelling.

De jongen had in de rechtbank gezegd dat hij door zijn opa seksueel is misbruikt. Hij trok de beschuldiging in hoger beroep in.