Personeel dierenpark Wildlands aangeslagen na dood olifant tijdens verhuizing: ’Een olifant kun je niet beademen’

Radza Junior (links midden) viert zijn eerste verjaardag in het de oude dierentuin, op 16 mei 2015. Alle olifanten krijgen appeltaart, ook in verband met het 80-jarige bestaan van het dierenpark in Emmen. Ⓒ Jan Anninga

Emmen - Wat nog nooit in Emmen is gebeurd, gebeurde maandagmiddag. Een nog jonge olifant moest zijn verhuizing bekopen met de dood. Het personeel is aangeslagen. „Het is een soort rouw.”