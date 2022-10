Iraanse stichting zet miljoenen op hoofd Salman Rushdie, VS nemen maatregelen

De stichting 15 Khordad Foundation heeft een beloning van 3,3 miljoen dollar uitgeloofd voor de moord op Rushdie, motiveert het Amerikaanse ministerie van Financiën de sanctie. Alle bezittingen en belangen van de „terroristische” stichting in de VS zijn geblokkeerd. Transacties met 15 Khordad Foundation kunnen leiden tot strafmaatregelen.

„Sinds het bevel van ayatollah Ruhollah Khomeini waarin in februari 1989 een doodvonnis werd uitgesproken over Rushdie, heeft Stichting 15 Khordad miljoenen dollars toegezegd aan iedereen die bereid is deze gruwelijke daad uit te voeren”, aldus het ministerie. De stichting is volgens het departement ondergeschikt aan Khomeini’s opvolger Ali Khamenei. Het stichtingsbestuur heeft publiekelijk reclame gemaakt voor het aanbod en gezegd dat het volledige bedrag onmiddellijk zou worden uitgekeerd aan degene die Rushdie heeft vermoord, aldus het ministerie.

Oog verloren

Rushdie, onder meer schrijver van de door radicale moslims verguisde roman De Duivelsverzen, heeft door de vele messteken onder meer het zicht in een oog verloren en kan een hand niet meer gebruiken. „Deze daad van geweld, die is geprezen door het Iraanse regime, is afschuwelijk. We hopen allemaal op een spoedig herstel van Salman Rushdie na de aanslag op zijn leven”, zegt onderminister van Financiën Brian Nelson.