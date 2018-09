Introductie Groene Piet in Hoorn blijkt leugen

Eerder vandaag kondigde GroenLinks-wethouder Samir Bashara aan dat Hoorn dit jaar voor een groene kleur kiest om 'het duurzame imago van de stad' te benadrukken. Er volgden woedende reacties op de Facebook-pagina van GroenLinks en ook vanuit de politiek ontstond er kritiek.

,,Natuurlijk hadden we wel verwacht (en gehoopt) dat ons Groene Pieten-initiatief het nodige stof zou doen opwaaien. We hebben echter nergens gezegd en het is ook zeker niet de bedoeling dat de Groene Pieten in plaats van Zwarte Pieten komen'', meldt de gemeente op Facebook.

,,Ter geruststelling: Onze Groene Pieten zullen zich niet vertonen tijdens de intocht van Sinterklaas, zoals elk jaar georganiseerd door de winkeliersvereniging. En dat gaat dit jaar gewoon door met ouderweste Zwarte Pieten'', vervolgt de gemeente op social media.

