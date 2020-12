Stel geeft binnen twee uur jawoord om derde keer uitstel te voorkomen

Volgens Chloe „voelden ze de moed in hun schoenen zinken” toen de Engelse premier Boris Johnson afgelopen zaterdag een lockdown van vier weken aankondigde. In eerste instantie hadden de twee eerder dit jaar een bruiloft gepland met 130 gasten. Toen het coronavirus toesloeg, werd het feest naar 22 november verplaatst. Dat werd al snel 20 december, toen er in november een lockdown kwam. Maar met de nieuwe lockdown, die afgelopen zondag om middernacht in ging, zouden ze het huwelijk opnieuw hebben moeten uitstellen.

„Onze rabbijn kwam op het idee om de bruiloft naar voren te halen. We zijn mensen gaan bellen om te zien wat er mogelijk was en hoe meer mensen we aan de lijn hadden, hoe meer er ’ja’ zeiden”, zo vertelt Jamie aan de BBC. „Het is een wonder dat het allemaal samen kwam. Het voelde als een droom. Sommige mensen hebben een jaar nodig om een bruiloft te plannen, wij deden het in twee uur.”

Er mochten 15 mensen aanwezig zijn, meer dan 100 andere vrienden en familieleden keken mee via Zoom. En zo gaven Jamie en Chloe elkaar om 10 uur ’s avonds, twee uur voordat het land op slot zou gaan, het jawoord.