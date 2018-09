Bosbranden bedreigen orang-oetans Indonesië

Net als bij mensen lopen vooral de jongen risico door de rook. Bij een opvangcentrum op Borneo worden zestien jonge apen verzorgd omdat ze rook hebben ingeademd. "Ze krijgen griep, diarree en gaan hoesten en zonder hulp bezwijken ze binnen twee weken", zei een woordvoerder tegen de Australische zender ABC. De dieren moeten binnen blijven om te herstellen, maar daarvan raken ze gestrest.

De rook in de provincie Centraal Kalimantan is al drie maanden zeer dicht. Het zicht is geregeld minder dan 50 meter en naar schatting een half miljoen mensen hebben ademhalingsproblemen door de branden.