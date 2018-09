Bij mist moeten ook achterlichten branden

Steven vander Bles schrijft:

Vanmorgen was het weer zover: mist. Ik moest de weg op en zag letterlijk tientallen auto’s met alleen de dagrijverlichting voor aan. Levensgevaarlijk als je het mij vraagt. Gelukkig moeten tegenwoordig bij auto’s die een nieuwe type goedkeuring krijgen ook de achterlichten branden bij ingeschakelde dagrijverlichting.

Veel bestuurders laten hun verlichting lekker op automatisch staan en bij ‘automatisch’ hoef je niet meer na te denken, lijkt het wel. Je herkent ze makkelijk want als ze onder een viaduct doorrijden gaan de achterlichten even aan met als gevolg dat de achterliggers denken: "Waarom remt hij nou?”. Allemaal onrust om niks. Het zou helpen als er meer publiciteit komt voor het niet rijden met de juiste verlichting. Grijs, regenachtig weer of mist, een grijze of donkere auto onder een bomenrij zie je echt niet als er geen achterlichten branden.

Ik heb zelf een Mondeo met LED-dagrijverlichting. Ik rijd altijd met minimaal dimlicht om de achterlichten mee te aan te hebben. Maar als ik dat doe gaan er m.i. twee dingen mis.

1. Zodra ik zelf voor minimaal dimverlichting kies gaat mijn LED-dagrijverlichting op ca 35% van de originele felheid schijnen.

2. Interieur systemen zoals o.a. het navigatiesysteem gaan op de nachtstand.

Dit laatste is natuurlijk volkomen belachelijke en kan alleen door veel handelingen handmatig elke keer aangepast worden. Ik heb veel op internet gezocht en dit is bij bijna alle merken auto’s met dagrijverlichting die voor 1-1-14 typegoedkeuring kregen het geval.

In sommige Scandinavische landen is overigens het mee branden van de achterverlichting al lang voor 2014 verplicht. Je zou toch denken dat dit met een software aanpassing of desnoods doorlussen van wat draadjes op te lossen is. Helaas: Volstrekt onmogelijk, volgens de fabrikanten! Ik denk dat de oorspronkelijke typegoedkeuring dit echter, volstrekt onverstandig, uitsluit.

Ik zou graag zien dat er meer publiciteit komt. Het zou de fabrikanten en RDW moeten motiveren dit alsnog mogelijk te maken. Geef in ieder geval de bestuurder die dagrijverlichting voor en achter continu wil voeren die keuze, zonder dat er allerlei andere zaken minder of anders gaan functioneren! Het verhoogt de veiligheid en zorgt voor meer rust in het verkeer.