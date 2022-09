Rutte: kritiek op ’onzichtbaarheid’ was meestal terecht

DEN HAAG - Het was „meestal terecht” als er kritiek kwam op premier Mark Rutte dat hij tijdens crises onzichtbaar was, dat zegt hij in het programma Op1. Onder meer tijdens de stikstofcrisis, de toeslagenaffaire of rondom de gasbevingen in Groningen kreeg hij meermaals die kritiek, erkent hij.