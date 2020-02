Man steekt agent in gezicht met schroevendraaier in Arnhem

Agenten kwamen ter plaatse nadat er een melding was binnengekomen over een agressieve klant. Bij de aanhouding verzette hij zich en werd de agent verwond.

Op Facebook schrijft één van de agenten: „Ter plaatse was ik in gesprek met deze persoon die vanuit het niets in mijn gezicht stak met een schroevendraaier. Gelukkig onder het oog, maar dit had heel anders af kunnen lopen!”

Aanhouding

Na het steken met de schroevendraaier ging de klant door: „Er is pepperspray gebruikt en de wapenstok, desondanks ging hij het toch vandoor en sprong in een vijver. Aan de overkant kon hij worden aangehouden!”

De agent moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Er zijn meerdere aangiften tegen de man gedaan, waaronder door de agent.