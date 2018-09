De ultieme zondagochtend van Danielle van ‘t Schip

''In een voetballeven is zondag een werkdag. Dat heb ik al vanaf dat ik 13 ben, mijn moeder was toen samen met voetballer Søren. En daarna stapte ik in John zijn leven als voetbalcoach. Maar je zou ook kunnen zeggen dat elke dag een zondag is. En ik ben elke dag yogabeoefenaar. Verder hou ik van gezellig met elkaar ontbijten, een beetje wandelen of fietsen. Ik ben echt een wandelaar en wandel meestal alleen. We wonen op loopafstand van de stad, met een heel mooi park in de buurt. Want ik wil wel wandelen in de natuur, niet in de Kalverstraat.''

