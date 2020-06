Rechtbank legt celstraffen tot 30 jaar op in moordzaak Den Hoorn

De drie werden in februari 2018 opgepakt, een maand na de moord op de 59-jarige Vogelaar, waarvoor de verdachten geen motief hadden. Het slachtoffer werd op 22 januari 2018 in zijn woning aan het Kloosterpad in het Zuid-Hollandse dorp Den Hoorn gevonden. Hij was geschopt, geslagen, met tape vastgebonden en gestoken. De B. was onder invloed van drugs tijdens de moord.

De rechtbank sprak van een uitzonderlijke gruwelijkheid en wreedheid. De rechter noemde Vogelaar „een fragiele man met een broze gezondheid. Hij is bezocht in zijn woning door mensen die hij kende en vertrouwde en werd onverhoeds geconfronteerd met gruwelijk geweld.”

Daniëlle van H. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar, gelijk aan de eis van de officier van justitie. Zij reed De B. voorafgaande aan de fatale steekpartij naar de woning van het slachtoffer, terwijl ze wist dat hij van plan was om Vogelaar te vermoorden. Zij is veroordeeld voor medeplichtigheid. Medeverdachte Gijsbert S. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, onder meer omdat hij het slachtoffer ook heeft geschopt.

Verdubbeling

Het Openbaar Ministerie had vorige maand gevangenisstraffen tot vijftien jaar geëist tegen de twee mannen en de vrouw. De aanklager eiste tegen De B. een gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De rechtbank heeft de straf voor De B. verdubbeld in het vonnis door alle straffen voor de afzonderlijke feiten op te tellen. Zo krijgt hij acht jaar cel voor de woningoverval, twee jaar voor het vastbinden van de man en twintig jaar voor de uiteindelijke moord. De persrechter zegt daarover: „Justitie heeft 15 jaar geëist. Dat is voor een moord te weinig. De rechtbank gaat bij moord uit van een straf van 18 tot 22 jaar. We komen uit op 20 jaar, omdat het op gruwelijke wijze is gebeurd.”

De B. weigerde mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. De rechtbank, die sprak van een laaghartige moord, acht hem volledig toerekeningsvatbaar.