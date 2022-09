Vrouw ontmaskerd als inbreker omdat ze zes jaar geleden werd aangerand

De vrouw diende in 2016 een klacht in bij de politie van San Francisco wegens aanranding. De vrouw werd grondig onderzocht op sporen en er werd dna bij haar genomen. Maar de enige die vervolgens is opgepakt, is de vrouw zelf.

„De politie van San Francisco heeft haar dna ook door de databank gehaald met vergelijkingsmateriaal dat werd gevonden bij criminelen feiten. En er was een match. De vrouw was betrokken geweest bij vermogensdelicten”, zegt officier van justitie Chesa Boudin tegen The Guardian.

Die onthulling leidde tot veel boze reacties bij zowel advocaten, rechters en juridische experts. Maar vooral ook bij organisaties die zich inzetten voor hulp voor aangerande vrouwen. Zij maken zich grote zorgen dat het vrouwen zal tegenhouden om nog een klacht in te dienen wanneer ze misbruikt zijn. Vooral de slachtoffers die weten dat ze iets op hun kerfstok hebben.

Wetswijziging

De vrouw zelf heeft ondertussen een klacht ingediend bij de autoriteiten. Haar zaak over diefstal wordt geseponeerd.

Haar dossier heeft echter wel iets in gang gezet. Want er is geen wet in Californië die verbiedt om profielen van slachtoffers te bewaren en ze jaren later in andere databanken te gebruiken. Daar zal nu verandering in komen. Gouverneur Gavin Newsom zegt dat het verboden wordt om dna van slachtoffers te bewaren en vervolgens te gebruiken om hen te beschuldigen van feiten die niet gerelateerd zijn aan de aanranding.

Nog voor die wet er is, stopt de politie onmiddellijk met de vergelijking van dna van vrouwen die misbruikt zijn, om eventueel andere zaken op te lossen, belooft politiechef Bill Scott. Eventuele spermasporen die worden gevonden, zo verduidelijkt hij, worden uiteraard wel gebruikt om de dader te vatten en eventueel te kunnen linken aan nog andere feiten.

Het was echter wel een succes om dna van verkrachtingszaken door de criminele databanken te halen, verdedigt Scott. In een maand tijd werden zeventien vrouwen ontmaskerd voor verschillende strafbare feiten. Elf daarvan op basis van dna dat afgenomen was na een aanranding.