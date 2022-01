Eindelijk weer winkelen, sporten en naar de kapper: ’Het is volle bak als vanouds’

Binnenland

Kabinet: afspraak voor winkelbezoek toch niet nodig, besluit over horeca over 10 dagen

Het kabinet versoepelt de coronamaatregelen voor niet-essentiële winkels. Het winkelen op afspraak, zoals eerst bedacht was, komt te vervallen. Daardoor kunnen klanten vanaf zaterdag spontaan winkels in en uit lopen, melden ingewijden. Wel zullen er maximumaantallen bezoekers per vierkante meter wor...