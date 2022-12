Premium Het beste van De Telegraaf

Politie overspoeld met tips over vermiste Nadia Weertman, stelt speciaal team samen

Door Stefan Gillissen Kopieer naar clipboard

Nadia Weertman is sinds 16 december vermist. Op het satellietbeeld de laatste bekende locatie. Ⓒ De Limburger

De politie in Limburg wordt overspoeld met berichten over de vermiste Nadia Weertman (28). Met spoed is een team opgericht om bruikbare informatie na te trekken. De van oorsprong Heerlense is sinds vrijdag 16 december spoorloos.