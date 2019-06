Venezuela heropent grens met Colombia

Maduro liet in februari bruggen op de grens sluiten toen de oppositie probeerde via die route voedsel en hulpgoederen het land in te krijgen. Venezuela sloot vrijdag een akkoord met het Rode Kruis over de distributie van medische hulpgoederen.

De regering van Maduro stelt al maanden alles in het werk om te voorkomen dat de president wordt afgezet ten gunste van Juan Guaido, de parlementsvoorzitter die door tientallen landen als rechtmatige leider is erkend. Militair ingrijpen in april slaagde niet en sindsdien verkeert het land in een ongemakkelijke situatie.

Besprekingen in Noorwegen tussen regering en oppositie zijn gestrand en Guaido zei eerder deze week dat hij daar niet meer aan wil deelnemen.