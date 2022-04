VVD-veteraan Blok wordt nationaal coördinator voor sancties tegen Rusland

Afgelopen vrijdag kondigde minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) de komst van een nationaal coördinator aan. Dat gebeurde een dag nadat Hoekstra zwaar onder vuur lag in de Tweede Kamer over de uitvoering van de sancties. Hoekstra kon niet zeggen wat er nu precies gebeurde om ervoor te zorgen dat Russen op de sanctielijst worden aangepakt.

„Echt gênant”, zei GL-leider Jesse Klaver. Volgens Kamerlid Pieter Omtzigt had Nederland de Russische oligarchen al ruim een maand de tijd gegeven om hun vermogen en spullen uit Nederland weg te sluizen. „Ik weet niet of de regering beseft hoe ze voor paal staat”, vond Omtzigt.

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat Nederland ’het niet zoveel slechter’ doet dan Frankrijk of België, maar dat de nationaal coördinator wordt aangesteld omdat ’we zeker willen zijn dat we niets missen’. Bij de sancties zijn in Nederland acht ministeries betrokken. Hoewel Hoekstra ’coördinerend bewindspersoon’ is, besloot hij om zelf een coördinator aan te stellen.

’Groot gewicht’

Hoekstra had het vrijdag over ’iemand met groot gewicht’. Hij had de persoon toen al op het oog, maar wilde tot deze maandag wachten met de bekendmaking van de naam. „De coördinator moet elke keer als er een probleem ligt, zorgen dat er zo snel mogelijk een oplossing komt”, zei Hoekstra. „Je wilt geen dag missen.”

Bekijk ook: Nederlandse sancties tegen rijke Russen gênante vertoning

Blok was bijna tien jaar minister in de kabinetten-Rutte. Hij begon in 2012 als minister voor Wonen. In 2017 was hij minister van Veiligheid en Justitie, om een jaar later minister van Buitenlandse Zaken te worden. In 2021 werd hij minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij verving regelmatig vertrekkende bewindslieden. Daarmee kent Blok de meeste ministeries op zijn duimpje. Van de acht ministeries die nu betrokken zijn bij de sancties tegen Rusland stond Blok bij maar liefst vier ministeries aan het roer.

Banktegoeden

Vrijdag was niet iedereen enthousiast over de komst van een sanctiecoördinator. „We hadden al een werkgroep, commissies en een taskforce”, twitterde Omtzigt vrijdag al. „Dus dit kan er wel bij hoor!”

Tot afgelopen donderdag was er 516 miljoen euro aan Russische banktegoeden in Nederland bevroren. Maar op Russisch vastgoed – zoals huizen, jachten en schilderijen – is nog geen beslag gelegd. Daarmee moeten diensten als het Kadaster en andere instanties aan de slag.

Luister ook naar De Oekraïne Update over hoe Nederland ’verzaakt’ met sancties tegen Rusland: