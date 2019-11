Eerlijke vinder levert waardeloze buit in

De dikke stapel geld bleek niets waard. Ⓒ FACEBOOK POLITIE

MAASTRICHT - Iemand heeft in het politiebureau in Maastricht een stapel briefjes van 500 euro afgegeven aan de balie. Gevonden in een afvalbak, aldus de politie zondag. „Eerlijke vinders bestaan er gelukkig nog, alleen is de buit niks waard!”, laat de politie weten. De 475 briefjes van 500 euro waren namelijk vals.