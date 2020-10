Tieners aangehouden na steekpartij in Rotterdam

Foto ter illustratie. Ⓒ POLITIE

ROTTERDAM - Agenten hebben twee jongens van 14 en 15 jaar aangehouden in verband met een steekpartij op de Vilmos Huszarstraat in Rotterdam dinsdagavond. Een 15-jarige jongen raakte gewond nadat hij werd aangevallen op een voetbalveldje. Hij had met een verdachte al eerder ruzie gehad.