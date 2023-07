Rutte: arrogant Europa heeft wat goed te maken met Latijns-Amerika en Caribisch gebied

Europa zoekt dringend nieuwe leveranciers van kritieke grondstoffen om minder afhankelijk te worden van China, olie en gas om Rusland te vermijden en steun voor Oekraïne. Plotseling toont de Europese Unie weer belangstelling in Celac, de club van landen in Midden- en Zuid-Amerika. Maar acht jaar na de laatste gezamenlijk top is het enthousiasme aan de andere kant van de oceaan niet zo vanzelfsprekend. Verschillende landen verwijten Brussel ’koloniaal gedrag’ nu het op een tweedaagse top een gezamenlijke verklaring over Oekraïne probeert te forceren.

Premier Rutte toont bij aankomst in Brussel direct begrip voor de kritiek: „De irritaties moeten we erkennen en we mogen nooit meer dezelfde fout maken. In Europa was er te lang een sterk op Europa gecentreerde politiek, onze belangen werden vaak belangrijker gevonden dan de belangen in andere delen van de wereld. Nu krijgen we het terug in ons gezicht. Dit is het bewijs dat we ons als Europa soms een beetje te arrogant hebben opgesteld in de wereld.”

’Kolonisatieoorlog’

Toch grijpt Rutte samen met zijn EU-collega’s de ontmoeting aan om tegen andere landen te zeggen dat steun voor Oekraïne noodzakelijk is. „Het is ook een kolonisatieoorlog. Rusland koloniseert opnieuw een land.”

Maar de kans op een gezamenlijke doorbraak lijkt minimaal. Diplomaten proberen achter de schermen nog tot een compromis te komen, maar de onderlinge verschillen in de Celac-landen zijn groot. Zo leunt de Braziliaanse president Lula meer naar China en is de kans klein dat het communistische Cuba de oude sponsor Rusland in de steek laat. Desondanks hopen de EU-leiders meer landen in coalities voor sancties en wapenleveranties te krijgen.

Deals

En ook op andere terreinen worden er deals gesloten. Zo heeft de EU afspraken gemaakt met Argentinië op het gebied van energie en komt er een akkoord met Chili rond kritieke grondstoffen. Nederland hoopt dat meer landen zich aansluiten bij de internationale strijd tegen drugsmaffia. Rutte spreekt op de top verschillende leiders, dinsdag heeft hij een ontmoeting met de Surinaamse president.