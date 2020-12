Al honderden gepakt voor afsteken vuurwerk

In de periode oktober tot medio december zijn er al bijna 300 jongeren doorverwezen naar Bureau Halt voor het afsteken van vuurwerk. Het Openbaar Ministerie telde in die periode 172 overtredingen die te maken hebben met vuurwerk. In negentig gevallen gaat het om illegaal afsteken van knalkruit.

Vanwege corona heeft het kabinet dit jaar de verkoop en het afsteken van vuurwerk verboden. Alleen kindervuurwerk (F1) zoals sterretjes en knalerwten zijn toegestaan. Wie gewoon siervuurwerk afsteekt riskeert een boete van 250 euro.

Illegale handel

Grapperhaus laat na vragen van de VVD weten dat er dit jaar tot medio december al 100.000 kilo vuurwerk in beslag is genomen. Dit najaar telde het OM al 37 zaken voor handel in vuurwerk. De CDA-bewindsman laat weten dat er in de grensgebieden controles worden uitgevoerd door de politie. Overigens hebben België en Duitsland ook een afsteek- en verkoopverbod.